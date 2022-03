Akármennyire is nehéz ezt elhinni, Kylian Mbappéért a hírek szerint bejelentkezett egy új kérő, aki megpróbálja megakadályozni, hogy a francia támadó csatlakozzon a Real Madridhoz.

Amikor már arról lehetett olvasni, hogy Erling Haaland és Kylian Mbappé is a Real Madridban köt ki, akkor a L'Equipe arról számol be, hogy a Barcelona elnöke, Joan Laporta mindent megtesz annak érdekében, hogy a PSG sztárját az FC Barcelonához csábítsa. Annak ellenére, hogy Mbappé szinte nyílt titokként a Real Madrid játékosa akar lenni.

A L'Equipe értesülései szerint Laporta úgy döntött, hogy az utolsó pillanatban ajánlatot tesz a játékosnak, ami akár meggyőzheti őt, hogy meggondolja magát. Laporta biztos abban, hogy az új szponzoraiknak köszönhetően változások jönnek a klubnál, amik bármelyik játélkos számára csábítóak lehetnek. Tekintettel arra, hogy Mbappé szerződése lejár, csak éppen annyit kell összeszedni, hogy a fizetését kibírják fizetni. Erling Haalandot viszont Mino Raiola képviseli, aki 75 millió eurós díjat követel, amit Laporta egyszerűen nem tud megfizetni.

