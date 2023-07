Újabb ember osztotta meg álláspontját az Mbappé ügy kapcsán, ezúttal Leonardo adott interjút a L’Équipe-nek, amiben kijelentette: itt az idő elköszönni a franciától. A tavaly nyárig három éven keresztül sportigazgatóként dolgozó szakember arra is rámutatott, hogy a hőn áhított Bajnokok Ligája győzelemnek nem feltétlen korunk egyik legkiválóbb gólszerzője a kulcsa.

„A PSG érdekeiben, bármi is a helyzet, szerintem eljött az ideje annak, hogy Mbappé távozzon. A Paris Saint-Germain ő előtte is létezett, és utána is fog. Hat éve van Párizsban, és ez idő alatt öt különböző klub nyerte meg a Bajnokok Ligáját, de egyiknek sem volt ott Mbappé a soraiban. Ami azt jelenti, hogy ebben a versenysorozatban nélküle is lehet diadalmaskodni.”

A korábbi sportigazgató aláhúzta, hogy a francia világbajnok köré nem lehet építeni semmit, amire a mutatott viselkedése a legjobb példa.

„Az elmúlt két évben mutatott viselkedése megmutatta, hogy nem lehet köré építeni egy csapatot. Ő egy nagyszerű futballista, nem egy vezér. Csodás góllövő, de nem kreatív. Nehéz ráépíteni egy alakulatot.”

A legutóbbi hírek alapján a csatárnak döntenie kell, mert a francia bajnok vezetőségét alaposan felbosszantotta levelével: ha menni akar, menjen most nyáron, ha maradni, hosszabbítson szerződést, mert az általa kívánt út, ami alapján ingyen távozna jövőre, nem járható.

A kérdés, hogy a legtöbbször emlegetett Real Madrid rendelkezik-e azzal a nagyjából 200 millió euróval, ami a transzferhez szükséges, és ha esetleg nem, akkor tudnak-e olyan megoldást találni a felek, ami mind a három résztvevő számára ideális, vagy érkezik-e egy ismeretlen szereplő, aki olyan ajánlatot tesz le Mbappé elé, amire gyerekkori álom ide, Real Madrid oda, még ő sem tud nemet mondani.



