Paris Saint-Germain vagy Real Madrid? Még mindig nem lehet tudni, hogy Kylian Mbappé hol kezdi a következő szezont. A PSG edzője, Mauricio Pochettino azonban továbbra is reméli, hogy a sztár meghosszabbítja a szerződését Párizsban.



A 23 éves játékosnak a nyáron lejár a szerződése, és a Bild nemrég már tényként közölte, hogy a labdarúgó megegyezett a Real Madriddal és évi 50 millió euróért a spanyol klubot választja.

Mbappé nem sokkal később azonban tagadta, hogy döntött volna a jövőjéről.

Most jelenlegi edzője, Mauricio Pochettino beszélt róla és az átigazolásával kapcsolatos pletykákról egy interjúban.

„Kylian Mbappé remélhetőleg az egész pályafutását a PSG-nél tölti majd. Ez nagyon jó jel lenne a klub számára. Ebben reménykedünk” – mondta az argentin El Larguerónak, és

„Szerintem Kyliant a világ legjobb öt játékosa között kell számon tartani. Kétségtelen. Mbappé a Real Madriddal vívott Bajnokok Ligája-összecsapás után dönt a jövőjéről. Úgy látom, Kylian arra összpontosít, hogy a legjobbat nyújtsa a PSG-ben. Tiszteljük Kyliant, ő dönti el a jövőjét” – tette hozzá.

Pochettino nevét más többször szóba hozták a Manchester Uniteddel kapcsolatban, és az a hír is szárnyra kapott, hogy a PSG kispadjára Zinedine Zidane ülhetne le a helyére. A szakember most röviden erre is reagált.

„Nem tudom, nem én döntök. Zidane fantasztikus edző, az biztos. Ráadásul francia” – fejtette ki.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: ligue1.com