Nem akar csillapodni a felhajtás Kylian Mbappé körül. Megy, marad, eladják, ingyen elengedik… szinte percenként változik a helyzet.



A francia támadó két lapnak adott interjújával vonta magára a figyelmet. Ahogy arról már beszámoltunk, a 24 éves labdarúgó úgy tartja, ha a párizsiaknál játszik, az nem sokat segít neki a kiteljesedésben, ahogyan a BL-ben sem sikerült áttörni az üvegplafont.









Lapértesülések szerint ezek a szavak egyáltalán nem tetszettek a párizsi öltöző egy részének. Hat játékos - köztük két újonc – továbbította Mbappé kijelentéseit a klub elnökének, Nasser Al-Khelaïfinak. Az egyik üzenetben az állt, hogy „Ez sérti a klubot”.



Az elnököt sokkolta az egész. A tiszteletlenség hiánya, akár a társak, az új edző és a szurkolók irányában is. A katari vezetőben felmerült, hogy ha így gondolja, miért nem megy el most?



A kommunikációs csatában Luis Campos szerepe is felvet néhány gondolatot. A párizsi sporttanácsadó azonban úgy véli, hogy nem lehet őt felelőssé tenni egy olyan helyzetért, amelyet ő maga is elszenved. Már csak az a kérdés, hogyan tovább…



Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images