A hírek szerint Mauro Icardi, Thilo Kehrer és Pablo Sarabia is távozhat a szezon végén a Paris Saint-Germain csapatából.

A Le Parisien arról számolt be, hogy a Paris Saint-Germain komoly tervekkel vág neki a következő szezonnak, ehhez az is hozzátartozik, hogy megpróbálják megtartani Neymart és Kylian Mbappét. A cél pedig egy világsztár megszerzése, aki nem más, mint Lionel Messi.

A francia újság azonban azt is írja, hogy ehhez meg kell szabadulnia pár játékostól a gazdasági egyensúly megteremtése érdekében. A távozók listája: Mauro Icardi, Thilo Kehrer és Pablo Sarabia - írja a Le Parisien. Emellett várhatóan Moise Kean is visszatér az Evertonba, amikor lejár a nyáron a kölcsönszerződése, sőt, Mitchel Bakker és Rafinha Alcantara jövője is bizonytalan.



Fotó: Jean Catuffe/Getty Images

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Peter De Voecht / Photonews via Getty Images