A Bajnokok Ligája-döntős Paris Saint-Germain két meg nem nevezett labdarúgójának koronavírus-gyanús tünetei vannak.

A klub honlapjának beszámolója szerint mindkét játékos állapota megnyugtató, a hivatalos teszteredmények várhatóan kedden (ma) lesznek meg.

Two Paris Saint-Germain players are suspected of being infected with Covid-19.The state of their health is very reassuring. They have already been subjected to the appropriate health protocols.