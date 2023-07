Pletykáltak 300 milliós szaúdi ajánlatról, a Barca esetleges érdeklődéséről is, de Kylian Mbappé kapcsán egyelőre annyi a biztos, hogy a PSG nem vitte magával az edzőtáborba.



Felmerült, hogy amennyiben a támadó nem hosszabbít a klubjával, és nem sikerül neki idén nyáron új együttest találni, a francia címvédő körön kívülre helyezi a következő szezonban. Ezzel kapcsolatban már a profi futballisták nemzetközi szervezete, a FIFPro is megszólalt.



A több mint 65 000 tagot tömörítő testület főtitkára, Jonas Baer-Hoffmann úgy fogalmazott: „Mbappénak minden joga megvan ahhoz, hogy tiszteletben tartsa és kitöltse szerződésének hátralévő részét, majd utána döntsön arról, hogy hol szeretne játszani.”



„Ez a Bosman-szabály, a játékosok által kivívott szabadság lényege: a szerződés lejártával szabadúszó státusza lesz. Sok labdarúgót kritizálnak gyakran a klubok és a szurkolók, mert szerződés ideje alatt el akarja hagyni a csapatukat és sürgetik az átigazolásukat. Most egy topjátékos valóban betartja a kötelezettségeit, erre emiatt gyakorolnak rá nyomást” – nyilatkozta a The Times kérdésére.



A főtitkár úgy folytatta, „mindkét fél beleegyezett ebbe a kétéves hosszabbításba. Mbappé és a PSG is tudta, hogy a szerződés aláírása után hónapokon belül ebben a helyzetben találják majd magukat”.



„A futballista azt mondta, hogy elkötelezett a szerződése teljesítése mellett, keményen és nagyon jól játszott azóta is” – véli a szervezet első embere.



Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images