Kylian Mbappé nem tartott a párizsiakkal az edzőtáborba, sajtóhírek szerint a támadót mindenképp értékesíteni akarja a francia klub, már csak az a kérdés, ki és hogyan venné meg.



A világbajnok támadó iránt öt klub érdeklődik, köztük a szaúdi Al Hilal, amely segítő kezet nyújtana mindenkinek.



A klub 200-200 millió eurót költene a transzferre. Ennyit kapna a PSG, és ennyit keresne Mbappé, akinek két évre szólna a kontraktusa. Viszont a szerződésbe kerülne egy olyan kitétel, hogy egy évvel később – azaz 2024 nyarán – ingyen távozhat a Real Madridhoz.



Az átigazolással egy olyan helyzet állna elő, aminek Párizsban és Madridban is örülnének: pénzhez jut a PSG, ingyen szerzi meg a Real, Mbappé pedig játékban marad.



Időközben Fabrizio Romano is megerősítette a hírt, ő arról írt twitter felületén, hogy 300 millió eurós ajánlatot tesz az Al Hilal.







Vajon bevállalja-e egy évig a szaúdi ligát?



Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images