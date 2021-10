Mauro Icardi felesége nagy vihart kavart a közösségi médiában azzal az üzenettel, amely úgy tűnik, hogy a PSG támadójára irányul, és azt állítja, hogy „tönkretettél egy újabb családot”.

Icardi és Wanda Nara kapcsolata eléggé híresnek mondható, hiszen rendkívül sok botrány vette őket körül. A csatár felesége eredetileg a Barcelona korábbi támadójával, Maxi Lopezzel alkotott egy párt. Lopez és Icardi barátok és csapattársak voltak, amikor Nara elhagyta az egyik argentint a másikért, és azóta nagyon megromlott a kapcsolatuk.

A modell és egyben futballügynök közzétett egy nem túl finom üzenetet: „Újabb családot tettél tönkre egy kurva miatt” - írta Instagram történetében, majd kikövette mindenhol egykori párját és törölte közös képeiket.

Wanda Icardi (Mauro Icardi's wife) on Instagram: "Another family ruined for a b**tch!" #PSG pic.twitter.com/grh2WYAMUP