Kylian Mbappé párizsi helyzete állandó témát jelent. Legfrissebb hír, hogy a PSG nem vitte magával az edzőtáborba a támadót, a klub szeretné értékesíteni. Mbappé kontraktusa jövő nyárig szól, hosszabbítani nem akar.



Esetleges távozása kapcsán sokan kifejtették már véleményüket, köztük volt csapattársakkal, visszavonult francia labdarúgókkal, de még a francia elnök is megszólalt.



Most pedig Zlatan Ibrahimovic, a profi pályafutását nemrég befejező svéd legenda kommentálta a szituációt: „Vajon jót tett, amikor szerződést hosszabbított a PSG-vel? Magának nem, a PSG-nek igen.” – véli Ibra.



„Olyan helyzetbe hozta magát, hogy fontosabb lett, mint a klub, de soha nem nőhetsz nagyobbra a klubnál. És amikor egy srác ennyire erős lesz, akkor könnyen keres pénzt. Majd a szülei ügyvédekké, ügynökökké, edzőkké válnak. Ez a probléma. Ott veszíted el az önfegyelmedet és az identitásodat” – tette hozzá.



A PSG színeiben 180 meccsen 156 gólig jutó támadó úgy gondolja, „Ma, ez az új generáció, a szülők, apák, anyák, bárkik, azt hiszik, hogy sztárok lettek. Sokat beszélnek a médiában, de be kellene fogniuk a szájukat. A fiukon múlik, hogy dolgozzanak és legyenek fegyelmezettek.”







Mbappé 2017-ben igazolt a PSG-hez, jelenleg öt klub érdeklődik iránta.



Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images