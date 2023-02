A francia Ligue 1 vasárnapi játéknapján a PSG a Lille csapatát a fogadta.

A második félidő elején egy szerencsétlen belépőt követően megsérült a csapat brazil sztárja, Neymar Jr.

A brazil szélső a leérkezés után próbált kitámasztani, ám eközben jobb bokája befelé fordult, ezt követően pedig nagy fájdalmak közepette rogyott össze a pályán.

Neymart hordágyon kellett levinni, miközben arcát kezeibe temetve sírt.

A sérülés komolyságáról még nem tudni pontosabb infókat, de a képek alapján elképzelhető, hogy hosszabb kihagyás várhat a brazilra.

A támadó egyébként sérülése előtt jól játszott a mérkőzésen, csapata második gólját ő szerezte. Az 53. percben Ekitike váltotta.

neymar was still trying to walk & wanted to play even after the nasty injury :( pic.twitter.com/nqZVfH0K2P