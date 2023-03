Sajtóhírek szerint a Paris Saint-Germain a szezon után akár hét játékosát is szélnek eresztheti.



A párizsi topklubot a 2020/21-es szezont követően 10 millió eurós bírsággal sújtották, mivel megsértette a pénzügyi fair playt. A bíróság ezen túl azt is kilátásba helyezte, hogy a PSG-nek ismételt szabályszegés esetén további 45 millió eurót kell fizetnie.

A L’Equipe nemrég arról számolt be, a csapat annak érdekében, hogy csökkentse a bérköltségeit, jelentősen csökkentené játékosai számát.



Az újság szerint Carlos Solert, Fabian Ruizt, Renato Sanchest, Juan Bernatot, Georginio Wijnaldumot, Keylor Navast és Lenadro Paredest is elküldheti a klub.



A cikk ezen kívül azt is kifejtette, hogy nemcsak a fent említett játékosok távozása várható, mivel a klub jelenleg felfüggesztette a tárgyalásokat Lionel Messivel és Sergio Ramosszal.



Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images