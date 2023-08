Kylian Mbappé olimpiai arannyal bővítené a gyűjteményét. A 24 éves játékos már Tokióban is indult volna, de akkor a PSG nem járult hozzá.

Időközben az U21-es válogatott élére Thierry Henry-t nevezték ki, egyúttal ő felel a párizsi olimpiai csapatért is, ahol alapvetően az U23-as korosztály indulhat, de három idősebb futballistát is meghívhatnak a keretbe. Az újságírók rögtön meg is kérdezték, hogy Mbappé kaphat-e meghívót.

„A pályán jó lett volna. De sajnos nem tudok segíteni. Franciaországban van az olimpia, ez történelmi jelentőségű. Nagyon boldog vagyok, de egyelőre az U21-es EB az elsődleges, én pedig a 2002. január 1-jén született játékosokban gondolkodom, ami már nem rossz.” – felelte az 1998-ban világbajnokságot nyerő Henry.

Mbappé pedig egyelőre a közelebbi kihívásokkal foglalkozhat, csapata hétvégén Lyonban szerepel.

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images