Zlatan Ibrahimovic kijelentette, hogy a Paris Saint-Germain öltözőjéből hiányzik a fegyelem. A klub sportigazgatója, Leonardo ezt nem hagyta szó nélkül.

A svád válogatott sztárja, Zlatan Ibrahimovic négy szezonon keresztül erősítette a Paris Saint-Germaint. A francia csapatban 180 meccsen 156 gólt és 61 gólpasszt jegyzett, mielőtt 2016 nyarán a Manchester Unitedhez távozott. 2020 januárjában Ibrahimovic visszatért Olaszországba, az AC Milan együtteséhez.

Zlatan legújabb könyvében erősen kritizálta a PSG-t. Ibrahimovic azt írta, hogy a csapatból hiányzott a fegyelem. Erre reagált Leonardo.

„Nem is akarok erre inkább válaszolni. Hol volt a fegyelem hiánya? Azt hiszem, megvan az oka annak, hogy valahányszor egy játékos elhagyja a PSG-t, nem tudja abbahagyni, hogy ne rólunk beszéljen. Mindenki nálunk akar játszani Zlatan többször is megpróbált visszatérni. Továbbra is várom az interjúját, ahol megköszöni a PSG-nek mindazt, amit érte tett a klub. A PSG létezett előtte és utána is.”

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép és fotók: le10sport.com