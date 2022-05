A PSG korábbi játékosa, Jerome Rothen szerint egyáltalán nem biztos Kylian Mbappé maradása.



Nemrég a Le Parisien arról számolt, be, hogy a PSG 23 éves játékosa megállapodott a francia klubbal és újabb két évre aláírt. Ezt az információt azonban Mbappé képviselői gyorsan cáfolták és kijelentették a labdarúgó még mindig bizonyytalan a jövőjét illetően.

Úgy tűnik tehát, hogy a Real Madrid továbbra sem esett el a sztárjátékos szerződtetésének lehetőségétől.



A francia jövőjéről most a PSG korábbi játékosa, Jerome Rothen beszélt.



„Mbappé nyitott a hosszabbítás lehetőségére, így a PSG kínálhat neki valami valódit, de nem a pénz az elsődleges, hanem a sportprojekt" – mondta Rothen az RMC Sportnak.



„Továbbra is az a terve, hogy elhagyja a PSG-t, ha nem változik semmi. Választ akar a PSG-től, és várja ezeket a válaszokat, de remélem, hogy a klub vezetősége megérti ezt” – tette hozzá.

Borítókép: Twitter.com/Paris Saint-Germain