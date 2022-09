Julian Fournier nyíltan kritizálta a jelenleg a PSG-nél dolgozó Christophe Galtiert.

A sportigazgató többek között azzal vádolja a trénert, hogy arra kérte a muszlim játékosait, hogy hagyjanak fel a böjttel.

„A kapcsolatom Galtierrel az első pillanattól fagyos volt. Ha kitalálalnék, hogy miért, egyetlen öltözőbe se tehetné be a lábát többé.” – mondta Fournier az RMC Sportnak.

A L’Equipe úgy tudja, a legnagyobb ellentétet az váltotta ki köztük, hogy Galtier megpróbálta meggyőzni a muszlim játékosait, hogy ne böjtöljenek, ugyanis az pont a szezon kritikus időszakára esett, és így nem voltak teljesen fittek.

