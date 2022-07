Keylor Navas lesz a PSG második számú kapusa az idei szezonban, ezt a vezetőedző is elismerte.

Tavaly Gianluigi Donnarummával felváltva védett a 35 éves kapus, azonban a szezon végére egyértelművé vált, hogy a 23 éves Gigi a kedvezményezett.

Ez a tendencia idén sem változik, ezt az új tréner, Christophe Galtier is megerősítette.

„Tudom, hogy Navast frusztrálja ez a helyzet. Bízom benne, mint második számú kapusunkban.” – elemezte a helyzetet szűkszavúan Galtier a L’Equipe-nek.

Navas szerződése 2024-ig szól a PSG-vel.

PSG manager Galtier: “I know Keylor Navas is really frustrated because of the situation, but I trust him as our second goalkeeper” #PSG



“Kalimuendo’s future? I’m more than happy with him, he’s doing great but then… there’s the market. We’ll see club and player’s decision”. pic.twitter.com/XhYH0l9NFF