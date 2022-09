Christophe Galtier, a PSG edzője legutóbbi nyilatkozatában megerősítette, elégedett a csapatával, azonban egy védőt még szívesen fogadna.

A PSG egész nyáron vadászta a középhátvédeket, sokáig Milan Skriniar tűnt a befutónak, ott azonban az Inter bevágta az ajtót az orruk előtt.

„Jobb lett volna, ha tudunk igazolni még egy védőt. Ezt már régóta mondom. Egész nyáron ez volt a cél, kiváncsian várom, hogy tudunk-e még intézni a zárónapon.” – mondta a Daily Mail szerint az edző.

