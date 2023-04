A PSG hétvégén ismét kikapott a francia bajnokságban, ezúttal a Lyon bizonyult náluk jobbnak.



A mérkőzésen a szurkolók többször is kifütyülték Lionel Messit, ez pedig már nem az első ilyen eset az utóbbi időben.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Christophe Galtier is említést tett az esetről, és erőteljes üzenetet küldött a fütyülő drukkereknek.

„Az, hogy kifütyülik Lionel Messit, az nagyon durva. Ő egy olyan játékos, aki rengeteget ad a csapatnak. Idén is nagyon sokat köszönhetünk már neki, de a siker nem csak rajta, hanem az egész csapaton múlik.”

Messi és a klub közös jövője továbbra is erősen kérdőjeles, ugyanis a pletykák szerint a játékos elhagyná Párizst és visszatérne Barcelonába.

Christophe Galtier:



“The whistles at Messi is difficult. He has made many assists and scored decisive goals this season, so I ask the other players to help him” pic.twitter.com/FBBTc9ujEs