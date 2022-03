Neymar Franciaország legjobban fizetett labdarúgója.

A L'Equipe című lap által nyilvánosságra hozott rangsor szerint - nem meglepően - a Paris Saint-Germainben játszik a bajnokság 14 legtöbbet kereső játékosa, közülük is Neymar áll a lista élén.



A brazil támadó mintegy bruttó négymillió eurót (1,492 milliárd forintot) keres havonta, őt az argentin sztár, Lionel Messi (3,375 millió euró) és a franciák világbajnoka, Kylian Mbappé (2,220 euró) követi.



A kereseti lista első 23 helye közül 21-en a PSG futballistái találhatók, csak az AS Monaco két játékosa, Wissam Ben Yedder és Cesc Fabregas fért be közéjük.

Borítókép: Catherine Steenkeste/Getty Images