A tegnapi nap folyamán komoly összecsapás történt, a Lyon csapatbuszát megtámadták a marseille-i ultrák, minek következtében a mérkőzést is el kellett halasztani.



Fabio Grosso, a Lyon edzője a támadás során súlyos szemsérülést szenvedett, és üvegszilánkok is kerültek a fejébe.

Az edző megosztott egy fotót a közösségi médiában, ahol jól látszik, mennyire komoly sebet szerzett, amit a kórházban 13 öltéssel tudtak összevarrni.

A Lyon közleményéből kiderült, Grosso és a másodedző a vártnál sokkal súlyosabb sérüléseket szenvedett, Di Marzio pedig arról számolt be, hogy a támadás kapcsán már kilenc embert őrizetbe vett a francia rendőrség.

Lyon manager Fabio Grosso after the bus attack incident yesterday in Marseille. He recieved a total of 13 stitches to his eye area. (@SkySport) pic.twitter.com/T72d7a4ZWW