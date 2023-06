Mbappé, Neymar és Messi 2021 és 2023 nyara között szerepelt együtt a PSG-nél, egyvalaki már elhagyta az együttest, de könnyen elképzelhető, hogy hamarosan Mbappé és Neymar is tovább lép.



A hőn áhított BL-siker elmaradt Párizsban, a végére pedig a szurkolók is Messi ellen fordultak, aki végül az Inter Miami ajánlatát fogadta el. Még mielőtt búcsút intett volna a francia együttesnek, beszélt Kylian Mbappéval.



Mbappé ugyanis nemrég jelezte, hogy 2024 nyaráig szóló szerződését nem kívánja meghosszabbítani. Sokan már összeboronálták a Reallal, még a francia elnök is megszólalt az ügyben.



Messi így fordult a 24 éves játékoshoz: „Én a Barcát preferálnám, de ha Madridba mennél, tégy úgy. Megérdemled, hogy egy győztes projekt részese legyél".







Az argentin világbajnok igazán nem érezhette jól magát Párizsban, ha még Barca-ikonként is inkább a Reált javasolja Mbappénak.

