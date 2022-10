A hírek szerint Kylian Mbappé távozási szándéka mögött az áll, hogy csapata nem szerződtette azt a három játkost, akit a francia szeretett volna maga mellett tudni.



A hét elején több lap is beszámolt arról, hogy Kylian Mbappé távozni szeretne a Paris Saint-Germaintől, mivel úgy érzi a klub több neki tett ígéretét is megszegte. Ezt követően olyan hírek is felreppentek, hogy a PSG lejárató kampányt folytat a játékos ellen.



Nemrég a Now Get French Football News Romain Molina oknyomozó újságíróra hivatkozva azt írta, hogy a PSG egyik ígérete Mbappénak az volt, hogy a szezon előtt három sztárt szerződtet.



Az említett játkosok közt a végül a Barcelonához szerződött Robert Lewandowski, az Internél maradó Milan Skriniar és a Manchester City középpályása, Bernardo Silva szerepelt.

Borítókép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images