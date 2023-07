Luis Enrique irányítja a továbbiakban a párizsi klubot, viszont a keret még nagyban változhat, Mbappén túl.



A tréner mellett még három új igazolást jelentett be a francia bajnokság címvédője: Skriniar, Ugarte és Marco Asensio csatlakozott a fővárosiakhoz. Hamarosan bejelenthetik Lucas Hernándezt, Ndour-t and Kang-in Lee-t.







Az érkezőknek pedig hely kell a keretben, ezért a vezetőedző és a szakmai tanácsadó összeállította annak a 12 futballistának a nevét, akikre a jövőben nem számítanak a PSG-nél. Közöttük több olyan is akad, aki már az előző szezonban sem őket erősítette, hanem kölcsönadnák. Annyi biztos, hogy a július 22-n startoló japán túrára nem kísérik el a klubot.



Íme a nevek:

1. Keylor Navas

2. Juan Bernat

3. Mauro Icardi

4. Wijnaldum

5. Kurzawa

6. Ekitike

7. Paredes

8. Draxler

9. Dagba

10. El Chadaille Bitshiabu

11. Diallo

12. Timothée Pembélé



Néhányukért már be is jelentkeztek, a listáról szemezgetne a Lazio, az Atletico Madrid és az Eintracht Frankfurt is.



Borítókép: Xavier Laine/Getty Images