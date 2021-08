A hatszoros aranylabdás sztár, Lionel Messi kedden este aláírhatja a szerződését a Paris Saint-Germainnel. A fővárosi klub mindenben megállapodott az argentin csatárral, aki 21 év után hagyta el a Barcelonát.

PSG fans chanting Messi’s name ahead of his arrival. pic.twitter.com/Ly41YpW0k4 — MessiTeam (@Lionel10Team) August 10, 2021

Neymar már köszöntötte is jó barátját a közösségi oldalán.

Micsoda kép! Lionel Messi integet a párizsi szurkolóknak.





Messi úton orvosira!

Messi going for his medical



pic.twitter.com/jzzi1lvxib — Messi News (@Messiuptodate) August 10, 2021

Fans in Paris are going crazy for a glimpse of Lionel Messi. pic.twitter.com/fKjizywA3H — EverythingMessi™ (@EverythingLM10_) August 10, 2021

Leo Messi will be unveiled tomorrow as new Paris Saint-Germain number 30. #PSG #Messi pic.twitter.com/RvqTDoq97r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021

Lionel Messi will go back to his first Barcelona number, No. 30, at PSG pic.twitter.com/4GiTWQ4oUE — B/R Football (@brfootball) August 10, 2021

Borítókép: clutchpoints.com