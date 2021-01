Marseille-i szurkolók egy csoportja szombat délután behatolt a francia labdarúgó-bajnokságban jelenleg hatodik helyezett csapat edzőközpontjába.

Két-háromszáz drukker vonult a létesítményhez pár órával az Olympique Marseille esti, Rennes elleni hazai mérkőzése előtt. Az elégedetlenkedők a klubvezetés távozását követelték, egyesek közvetlenül a klubelnök Jacques-Henri Eyraud-nak címezték üzeneteiket. A dühös szurkolók közül jó páran petárdáztak, tűzijátékoztak, füst- és fénygránátokat dobáltak.

Néhányan be is jutottak a Robert Louis Dreyfus központba, de jelentések szerint később lecsillapodtak a kedélyek.



A l'Equipe című lap úgy tudja, hogy játékosok nem voltak az edzőközpontban, két alkalmazott, illetve négy rendőr szenvedett kisebb sérülést. Huszonöt drukkert állítottak elő.



A méltatlankodók korábban a város több pontján transzparenseket helyeztek ki üzeneteikkel. Az elnöknek szóló egyiken az állt: "te meg akartad nekünk mondani, hogyan szurkoljunk a klubunknak, mi most megmutatjuk, hogyan hagyd el".



Az OM hátránya 21 forduló után 14 pont az éllovas Olympique Lyonnal szemben.

Borítókép: Shaun Botterill/Getty Images