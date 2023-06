Kylian Mbappé helyzete a nyár eddigi slágertémája. Levelet adott ki, sajtótájékoztatót tartott, esetleges klubváltása kapcsán megszólalt a francia elnök, korábbi és jelenlegi ikonikus futballisták fejtették ki véleményüket. Most újabb fordulat állt be.



Tamim bin Hamad Al-Thani sejk, a PSG tulajdonosa ultimátumot adott a 24 éves játékosnak, aki két lehetőség közül választhat: meghosszabbítja jövő nyáron lejáró szerződését vagy most értékesítik. Harmadik opció nincs, a párizsi klub kompenzáció nélkül nem engedné el a legjobban fizetett játékosát.



Mbappé nem húzta sokáig, azt válaszolta, hogy 2024 után nem akar a PSG-ben játszani. A sejk erre úgy döntött, hogy idén nyáron értékesíti a labdarúgót, már az is megvan, hogy hová. Párizsi lapértesülések szerint az emír és a Real Madrid elnöke, Florentino Perez megegyezett. 200 millió euróért vált klubot a támadó, akiért 50 milliós bónusz is ütheti a párizsiak markát.







Mbappé 6 évet töltött a PSG-nél, 260 mérkőzésen 212 találatig jutott és kiosztott 98 gólpasszt.



