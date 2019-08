Korábban már beszámoltunk róla , hogy Dani Alves elhagyja a Paris Saint-Germain csapatát. Most már az is hivatalos, hogy 17 év légióskodás után visszatért Brazíliába és a Sao Paulo labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.



A klub csütörtökön jelentette be, hogy megállapodott a 36 éves futballistával, aki pályafutása során játszott a Barcelona, a Juventus és a Paris Saint-Germain csapatában és 40 trófeát nyert.



"Bárhol folytathattam volna, de én visszatértem. Hihetetlen, de itt vagyok" - kommentálta döntését Alves, aki a 2022-es katari világbajnokságig kötött szerződést új klubjával.



A brazil válogatott csapatkapitányaként idén Copa America-győztes szélsőt - akit a kontinenstorna legjobbjának választottak - a jövő héten mutatják be a szurkolóknak.



A Sao Paulo 12 fordulót követően az ötödik helyen áll a bajnokságban, hátránya nyolc pont a listavezető Santosszal szemben.





Fotó: Clive Rose/Getty Images