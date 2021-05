Két nappal a francia bajnoki cím megszerzése után bejelentette távozási szándékát Christophe Galtier, a Lille labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A szakembernek egy év még hátravan a szerződéséből, de a hírek szerint a Nice, az Olympique Lyon és a Napoli is élénken érdeklődik iránta.



Az 54 éves francia tréner kedden közölte távozási szándékát Olivier Letang klubelnökkel. Galtier 2017 decemberében lett a Lille vezetőedzője, akkor még a kiesés elkerülése volt a cél, majd az évek alatt a bajnoki elsőség is elérhetővé vált. A csapat a papírformát borítva 2011 után lett most ismét bajnok, egy ponttal megelőzve a tavaly győztes Paris Saint-Germaint.

