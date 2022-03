A PSG szurkolói keményen odaszúrtak játékosaiknak a BL-ből való kiesés miatt.



A Paris Saint Germain szerdán vereséget szenvedett a Real Madrid együttesétől, ezzel a legjobb 16 között búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A meccs kétharmadáig szinte biztosnak tűnt a párizsiak továbbjutása, azonban Karim Benzema rövid időn belül háromszor is betalált, így a PSG búcsúzni kényszerült.



Az eredmény nagy fájdalmat okozott a klub szurkolóinak is, amit tudtára is adtak a játékosoknak. A Bordeaux elleni mérkőzésen szinte minden játékost hangos füttyszóval illettek. Nem maradhatott ki a sorból Lionel Messi és Neymar se. A két sztárjátékost, már a kezdősíp előtt hangos füttyögéssel illették, és a későbbiekben sem enyhültek meg. Az argentin és a brazil minden egyes labdaérintésénél zúgott a lesújtó füttyszó.

Des applaudissements pour Mbappe, pas pour Neymar et Messi… #PSGFCGB pic.twitter.com/RDXKy63S5j — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 13, 2022

Loud boos and whistles are continuing from PSG home fans every time Lionel Messi or Neymar touch the ball at the Parc des Princes.#PSG #Ligue1 | #PSGFCGBpic.twitter.com/lqd8DJ0U2z — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) March 13, 2022

Messi getting boos at PSG’s “home stadium”. These aren’t real fans pic.twitter.com/ySZfrKByb2 — Barca Eleven (@BarcaEleven_) March 13, 2022



A nézők haragját egyedül a Real Madris ellen gólt szerző Kylian Mbappé menekült meg. A francia játékost nevének skandálásával örvendeztették meg.



