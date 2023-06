Az 56 éves trénert és annak fiát is őrizetbe vette a francia rendőrség, mivel vádlottként szerepelnek a Nice-nél történt diszkriminációs ügyben.



A hatóságoknak 24 órájuk van dönteni, hogy vádat emelnek ellenük, letartóztatják őket, vagy szabadon engedik.

A vád a szakember ellen „állítólagos faji vagy vallási hovatartozáson alapuló diszkrimináció”. A Nizzában töltött szezonja alatt Galtier a vád szerint diszkriminatív, rasszista és iszlámellenes kijelentéseket tett.

„Christophe Galtier megdöbbenve értesült a Julien Fournier úr ellene tett sértő sértő és rágalmazó megjegyzéseiről. Tekintettel az ellene felhozott vádak súlyosságára, amiket a legnagyobb határozottsággal tagad, Galtier azonnal ügyvédet fogadott és kezdeményezte a szükséges jogi lépéseket.” – áll a nyilatkozatban.

Galtier a 2021-2022-es idényben irányította a Nice csapatát, innen került a PSG-hez, ahonnan már szintén kifelé lóg a lába, de jelenleg mér érvényes szerződése van a párizsiakkal.

| BREAKING: PSG coach Christophe Galtier is under arrest.



Both him and his son are under investigation for discrimination whilst at OGC Nice. pic.twitter.com/XVrrRnhPkF