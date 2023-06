Kylian Mbappé lehetséges klubváltása a nyári átigazolási időszak egyik legizgalmasabb kérdése, a lehetséges távozás kapcsán megszólalt a francia elnök is, tanácsot adtak csapattársak, korábbi klasszis labdarúgók. És persze a kéretlen megmondóemberek is…



Mbappé döntései mögött képviselője, Fayza Lamari áll, aki egyben a 24 éves csatár édesanyja. Ő tárgyalt tavaly a hosszabbításról, ahogyan most a Real Madriddal is. A hölgy legújabb terve, hogy játékosügynökséget indít, például szívesen képviselné Achraf Hakimit, Mbappé barátját és klubtársát.



Ezt a szándékot egyes játékosügynökök kifejezetten rosszul fogadták. Yvan Le Mée – aki például Mendyt képviseli – szerint ez a munka nem Mbappé anyjának a feladata. „Nincs képessége hozzá. A valóságban azt kell csinálni, amihez értesz. Akartam nyitni egy éttermet, de rájöttem, hogy nem tudok főzni, mert sosem kellett.” – véli Le Mée.



Az ügynök szerint az, hogy „anyuka gondját viseli a fiának” és „felajánlom a szolgáltatásomat 20, 30, 100 labdarúgónak” két külön kategória. Le Mée úgy gondolja, ha két évvel ezelőtt – amikor a Real Madriddal tárgyaltak – Mbappét egy „rendes” menedzser képviseli, akkor már a királyi gárda tagja lenne.

„Még mindig Párizsban van, ahol nem tűnik boldognak” – tartja a világbajnok csatárról Le Mée.

