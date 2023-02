Hatalmas meglepetésre lemondta a válogatottságot a Manchester United 29 éves középhátvédje, Raphael Varane.

A Le Parisien beszámolója szerint tehát a katari világbajnokságon láttuk utoljára a gallok színeiben a Real Madridot is megjárt védőt.

Varane visszavonulása a lap szerint a játékos testi-lelki kimerültségére vezethető vissza, illetve szeretne több időt a családjával tölteni. A döntés már régóta motoszkál a francia fejében, a vb-döntőben elszenvedett vereség csak az utolsó csepp volt a pohárban.

Varane 2013 márciusában debütált Grúzia ellen a nemzeti csapatban, összesen 93-szor öltötte magára a kék mezt ezalatt a majdnem 10 év alatt.

BREAKING: Raphael Varane 'will announce his retirement from international duty with France' https://t.co/89jOfVLU4Q pic.twitter.com/mVsPEmowU7