Valami végleg megtört a Paris Saint-Germain és Kylian Mbappé között, aki az elmúlt időszakban nem elég, hogy tarthatott társaival az ázsiai túrára, és visszatérésüket követően nem edzhet velük egy csoportban, most újabb lépést tettek a fővárosiak annak érdekében, hogy így, vagy úgy, de a klub érdekei szerint alakuljon a folytatás.

A klub vezetősége ugyanis a stadion körüli fotókról eltüntette legnagyobb sztárját, valamint a hivatalos shopban már a nevével ellátott mezeket sem lehet megvásárolni.

A párizsiak tehát két végén égetik a gyertyát: miközben próbálnak egy olyan szerződést aláíratni a világbajnok támadóval, ami neki is megfelel, – legutóbb például egy kivásárlási záradékkal ellátott kontraktust kínáltak neki, amit szintén elutasított – addig másik oldalról minden lehetséges eszközzel szabadulnának tőle.

Kylian Mbappé shirts are not purchasable at PSG stores in Paris today & his likeness is being removed from the outside walls of the Parc des Princes, per @Gol. pic.twitter.com/DGFCvXxYVW