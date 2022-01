A Paris Saint Germain az elmúlt három meccsén nem számíthatott Lionel Messire és Neymar-ra. Míg előbbi a koronavírust kapta el, utóbbi bokasérüléssel bajlódott. A pályán viszont ott volt Kylian Mbappé, aki remekelt ezeken a mérkőzéseken és ez másnak is feltűnt.



A 23 éves játékos az remekelt az elmúlt két meccsén és három gólt is szerzett. Bár ennyi idő alatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, az AS Saint-Étienne korábbi középpályása, Jean-Michel Larqué mégis kijelentette, hogy Mbappé sokkal jobban játszik Messi és Neymar nélkül.



„Nem vetted észre, hogy amikor nincsenek ott (Messi és Neymar), akkor([Mbappé) jobb?" – vetette fel a Larqué a„Rothen s'enflamme”-ban.



„Neymar hiánya semmit nem vont le Mbappé fejlődéséből ebben a szezonban, és annak ellenére, hogy Messi rendkívüli játékos, nem sokat változott Mbappé teljesítménye akkor, amikor ő pályán volt. A kapcsolatuk (Messi és Mbappé) egyre jobb és jobb, de az első hat hónapban ez nem volt kivételes” – tette hozzá.



Bár a kijelentései az elmúlt néhány meccs alapján megalapozottnak tűnhetnek, halkan megjegyezzük, a PSG ezeken nem a legacélosabb ellenfelekkel lépett pályára. Így a PSG-nek minden bizonnyal szüksége lesz Messire és Neymarra is, ha meg akarja szerezni a hőn áhított BL-trófeát.

Borítókép: Twitter.com/PSG

Forrás: psgtalk.com