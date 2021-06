A PSG 2024-ig szerződést hosszabbított Ethan Mbappéval, Kylian Mbappé öccsével.



A 15 éves játékos a párizsiak ifjúsági rendszerében vett részt, most pedig 3 évre, 2024-ig írt alá. A klub Mbappé leigazolása mellett egy másik fiatal játékos maradását is bejelentette, Senny Mayulu személyében.

"A Paris Saint-Germain örömmel jelenti be, hogy két fiatal párizsi játékosának három évadra szóló szerződését írja alá" - jelentette be a klub.



"Ezek az ígéretes fiatal tehetségek 2006-ban születtek korábban a Paris Saint-Germain ifjúsági csapataiban játszottak. Most három szezonra (2021-22, 2022-23 és 2023-24) csatlakoznak a fővárosi klubhoz. A klub sok sikert kíván nekik a Paris Saint-Germain mezében."

Bár úgy tűnik az Mbappé nevet még sokáig hallhatják a PSG rajongói, az azonban még nem biztos, hogy Ethan bátyja is marad. Kylien szerződéséből már csak egy év van hátra, és a 22 éves játékos egyelőre még nem írt alá.



A francia válogatott játékosa ezzel kapcsolatban korábban a France Football-nak azt nyilatkozta, olyan helyen van, ahol szeretik és jól érzi magát, azt azonban még nem tudja, hogy valóban ez a legjobb hely-e számára.

Forrás: goal.com

Borítókép: psg.fr