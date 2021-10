Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain világbajnok labdarúgója először beszélt a nyilvánosság előtt arról, hogy a nyáron el akarta hagyni klubját.

"Július végén mondtam, hogy menni akarok" - árulta el az RMC Sport rádiónak nyilatkozva. - "Az álláspontom világos volt, azt mondtam, távozni akarok, és ezt elég korán megtettem" - folytatta.

Miközben a nemzetközi sajtó rendszeresen cikkezett Mbappé elvágyódásáról, a 22 éves támadó csak most nyilvánult meg a témában, annak nyomán, hogy augusztusban meghiúsult az átigazolása a Real Madridhoz, amely állítólag akár 200 millió eurót is kifizetett volna érte. A PSG nem volt partner a klubváltásban, Mbappé pedig - aki még mindig nem írta alá szerződéshosszabbítását - elismerte, hogy ezután azt mondta: "ha nem akarjátok, hogy menjek, maradok".



Hozzátette: nem igaz az, hogy hat-hét szerződéshosszabbítási ajánlatot visszautasított volna, és az sem, hogy az átigazolási időszak végéig kivárt volna csak azért, hogy kierőszakolja klubváltását.

Mint mondta, azért kérte, hogy engedjék el, mert miután eldőlt számára, hogy nem szeretne maradni, azt akarta, hogy a PSG kapjon érte pénzt és abból minőségi helyettesítőről tudjon gondoskodni.

"Ez egy olyan klub, amely sokat adott nekem, az elmúlt négy év során mindig boldog voltam itt és még most is az vagyok" - fogalmazott Mbappé, akinek a szerződése jövő nyáron jár le. Szerinte elég korán bejelentette szándékát ahhoz, hogy a klub is és ő is jól járjon, és egyetértésben váljanak el.

A csatár 2017-ben 145 millió euróért, valamint 35 milliós bónuszért került az AS Monacótól Párizsba.

