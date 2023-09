Lionel Messi nemrégiben nyilatkozott, és vitát váltott ki a futballrajongók - különösen a Paris Saint-Germainnek szurkolók - körében, miután azt állította, hogy nem kapott semmilyen elismerést a francia bajnoktól, miután tavaly világbajnokságot nyert az argentin válogatottal.

Messi úgy érezte, hogy ő az egyetlen játékos az argentin válogatottban, aki nem kapott semmiféle elismerést a klubjától, ami feldühítette a Barcelona korábbi csatárát, aki jelenleg az MLS-ben szereplő Inter Miamiban játszik.

A PSG elnöke, Nasszer al-Khelaifi most reagált Messi állításaira. Az RMC Sport szerint megjegyezte, hogy a klub több alkalommal is elismerte Messit.

„Ahogy mindenki látta, mert még egy videót is közzétettünk, edzésen is ünnepeltük Messit, és privátban is méltattuk. De tisztelettel, mi egy francia klub vagyunk. Természetesen kényes dolog volt a stadionban ünnepelni. Tisztelnünk kell az országot, amelyet legyőzött, a csapattársait a francia válogatottban, és a mi szurkolóinkat is.”

Nem világos, hogy Messi cáfolni fogja-e al-Khelaifi állításait, bár nem valószínű, hogy ezt az ügyet tovább fogja vinni.

Borítókép: Matthieu Mirville/DeFodi Images via Getty Images