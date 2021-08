A Paris Saint-Germain elnöke, Nasser Al-Khelaifi világossá tette, hogy nyáron nem szeretné, ha távozna Kylian Mbappé.

Ez nem meglepetés a Real Madrid számára, mivel számítottak arra, hogy meg kell várniuk, hogy a francia támadó szerződése 2022-ben lejárjon. Al-Khelaifi ezért úgy döntött, hogy nyilvánosan üzen Lionel Messi bemutatásán játékosának.

„Mbappé a PSG játékosa. Kijelentette, hogy nem akarja elhagyni a klubot, tudjuk mit szeretne a jövőben. Már mondta, hogy nem akar elmenni, tehát marad.”

Ez nem pénz kérdése, hanem stratégiai játék. A PSG egyértelműen ezzel a kerettel meg akarja nyerni a Bajnokok Ligáját, ezért mindent megtesznek ennek érdekében. Nem fogják erősíteni az ellenfelüket azzal, hogy eladják nekik a világ egyik legjobb játékosát. A francia klub mindig is makacs az átigazolások terén, Neymar, Marco Verratti és Edinson Cavani terveit is sokszor kmegvétózták. A Paris Saint-Germain játékosainak a pályafutása a szerződésük lejáratáig tart általában, így volt ez Cavani és Thiago Silva esetében is. Mindketten 2020-ban távoztak. A politikájuk változatlan.



