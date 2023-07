Betöréses támadás áldozata lett Gianluigi Donnaruma és felesége Párizsban. A péntek hajnali sajnálatos eset a kapus házában történt, a betörők felkeltették, majd megkötözték őket, és az Actu17 értesülései szerint 500 000 euró értékben távoztak különböző értéktárgyakkal.

Donnarummáéknak sikerült elmenekülniük a helyszínről, és egy közeli luxushotelben menedékre lelniük, ahonnan a személyzet már értesíthette a hatóságokat. A francia klub labdarúgóját és párját kórházba vitték megfigyelésre, akiket sokkoltak a történtek.

Understand Gianluigi Donnarumma will travel to Japan with PSG tomorrow, as planned.



Donnarumma and his wife were the victims of a violent burglary, during which they were both tied up.



They managed to take refuge in a hotel located not far from their home around 3:20am. pic.twitter.com/IBwBo8tjUC