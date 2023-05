Leo Messi büntetése, miután engedély nélkül utazott Szaúd-Arábiába sokkolta a PSG táborát. Reggelre a párizsi klub szurkolói szövetsége közleményt adott ki, amelyben felszólította a szurkolókat, hogy gyűljenek össze a klub épülete előtt, hogy tiltakozzanak az argentin sztár ellen.

Több száz szurkoló jelent meg megafonokkal, fáklyákkal és transzparensekkel, amelyeken a játékos távozását követelték. Tökéletes spanyol nyelven még szidalmazták is őt. A tüntetés fő célpontja a klub igazgatótanácsa volt, akiket azzal vádoltak, hogy olyan döntéseket hoznak, amelyeknek "semmi közük a futballhoz". Messi a felfüggesztése miatt nem volt jelen az edzésen. A mozgósítás 18 órakor kezdődött a "Párizs értünk van, örökre és sokáig" jelszóval, és a tiltakozás több órán át tartott.

QSI VOUS AVEZ ACHETÉ UN CLUB DE FOOT... FAITES DU FOOT !!! pic.twitter.com/Ec3zt8GRxZ — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 3, 2023

A PSG ultrái Neymaron is kitöltötték dühüket, néhányan a házához mentek, hogy a brazil távozását is követeljék a klubtól. Egyértelmű, hogy a párizsi szurkolók mind Messire, mind Neymarra, a klub sztár támadóhármasának két tagjára kiakadtak. Míg úgy tűnik, hogy Messi a nyáron távozik, addig Neymar jövője továbbra is bizonytalan.

Borítókép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images