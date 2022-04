A Paris Saint-Germain szurkolói továbbra is csalódottak amiatt, hogy Mauricio Pochettino csapata kiesett a francia kupából és a Bajnokok Ligájából. A nagy sztárokat pedig rengeteg kritika éri, most Sergio Ramos érezhette meg a szurkolók haragját, amikor csereként pályára lépett a Lorient ellen.

Sérülés miatt két hónapos kihagyás után Ramos a 72. percben Marquinhost váltotta, de a Parc des Princes közönsége zúgással és füttyszóval fogadta. A spanyol középhátvédet azonban nemcsak beállásakor, hanem minden labdaérintésénél kifütyülték. Ez egyértelmű üzenet a PSG-szurkolóktól Ramosnak.

Sergio Ramos is getting whistled & booed with every touch of the ball by PSG fans.#PSG #PSGFCLpic.twitter.com/7uNIrAYjBI