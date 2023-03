A PSG szurkolóinak nagyon nem tetszik, hogy Lionel Messi még nem állapodott meg a klubbal a hosszabbítást illetően, ennek pedig hangot is adnának.



A hétszeres Aranylabdás játékossal kapcsolatban az év elején több olyan hír is napvilágot látott, hogy újabb 1 évre aláír a Paris Saint-Germainnel, ám a felek között azóta sem született megállapodás. Sajtóhírek szerint a párizsi klub szurkolói úgy döntöttek, hogy a saját kezükbe veszik az irányítást és megpróbálják döntésre bírni az argentint.



A Mundo Deportivo arról számolt be, hogy a drukkerek tiltakozást szerveznek a Parc des Princes-be, a PSG következő, Rennes elleni mérkőzésére.



A lap szerint a szurkolók füttykoncerttel fejeznék majd ki nemtetszésüket a játékos hozzáállásával kapcsolatban, mivel úgy gondolják aránytalanul magas a fizetése a teljesítményéhez képest. A cikk hozzáteszi, hogy bár Messi adta ebben a szezonban a legtöbb gólpasszt, a drukkerek mégis őt hibáztatják azért, hogy a csapat kiesett a Bajnokok Ligájából.



„Füttyögni fogunk Messinek ezen a vasárnapon. Túl magas fizetése van ahhoz képest, amit a pályán nyújt” – nyilatkozta az egyik szurkoló.

