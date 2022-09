A Paris Saint-Germain sportigazgatója, Luis Campos elárulta, egyáltalán nem volt érdekelt a klub abban, hogy a nyáron eladja brazil ászát, Neymart.

A hektikusnak mondható nyári átigazolási szezon során Kylian Mbappé új szerződést kötött a PSG-vel, illetve edzőváltás is volt a klubnál, Pochettinót Christophe Galtier váltotta.

A szezont csodás formában kezdte a brazil világsztár, és hiába próbálta a sajtó összeugrasztani őket Mbappéval és ezzel távozási pletykákat szülni, most Campos elárulta, hogy ezek nagy részének semmi köze sem volt a valósághoz.

„Neymar nagyon jó játékos, mindig időben érkezik, sosem hagyott ki edzést, talán egyszer, amikor fájdalmai voltak. Elkötelezett a csapat és a klub projektje iránt.” – mondta az RMC Sportnak.

„Sosem állt közel ahhoz, hogy elhagyja a PSG-t. A nyári pletykák a távozásáról hamisak voltak, csakúgy, mint azok a pletykák, hogy Mbappé próbálta kigolyózni őt.”



„Ney 100 százalékosan része a terveinknek!”

Neymar az idei szezonban nyolc gólt szerzett és hat gólpasszt is kiosztott, illetve BL-ben is két győzelemmel kezdték a szezont.

A PSG vasárnap a Lyonhoz látogat, akik az utolsó két meccsüket elvesztették, de így is ötödikek a francia élvonalban.

