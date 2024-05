Kylian Mbappé péntek este jelentette be egy a közösségi média felületeire feltöltött videóban, hogy 7 év után elhagyja a Paris Saint-Germaint. A francia világbajnok támadó minden bizonnyal a Real Madridban köt majd ki, mivel a szerződése a nyáron lejár. A francia napilap, a L'Équipe vasárnap arról számolt be, hogy az a hír járja a klub háza táján, hogy a PSG sem tudott a 25 éves csatár döntéséről és az elnök, Nasszer el-Helaifi is csak Mbappé videójából tudta meg, hogy a játékosa végül így döntött.

