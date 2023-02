Sajtóhírek szerint a Paris Saint-Germain katari tulajdonosai még mindig arról álmodoznak, hogy szerződtetik Zinédine Zidane-t.



A párizsi nagyklub tavaly nyáron menesztette Mauricio Pochettinót, a vezetőedzői posztot pedig Christophe Galtier vette át. A francia szakember azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A PSG jelenleg a kiesés szélén áll a Bajnokok Ligájában, sajtóhírek szerint emiatt a tulajdonosok egyre elégedetlenebbek Galtierrel.



Most a Le Parisien arról számolt be, hogy Galtier kirúgása ott lóg a levegőben, a katari tulajdonosok pedig arról álmodoznak, hogy a helyére Zinedine Zidane-t szerződtetik.



A Real Madrid korábbi edzőjének sokáig udvarolt a PSG, de Zidane arra várt, hogy megkapja a farncia válogatott szövetségi kapitányi posztját. Mivel a szövetség további bizalmat szavazott Dider Deschampnak, így Zidane-nak továbbra sincs állása, az azonban még kérdéses, hogy beadná-e a derekát annak a PSG-nek, amit korábban többször is visszautasított.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images