A spanyol kapus május 28-án esett le a lóról, a feje súlyosan megsérült, azóta is kórházban ápolják. Legutóbb arról számoltunk be, hogy felébredt a kómából, most pedig újabb szintet lépett a gyógyulás felé.



„Sergio megismer bennünket, beszél velünk, mindenkit a nevén nevez” – nyilatkozta felesége, Alba Silva egy francia lapnak. Az önkifejezés egy kicsit nehézkesen megy még, a balesetére pedig egyáltalán nem emlékszik a kapus.



Ha minden jól megy, a hálóőr hamarosan elhagyhatja az intenzív osztályt. „Az orvosok még nem döntöttek, de megbízunk bennük” – folytatta párja.





„Arra törekszünk, hogy pillanatnyilag a lehető legjobban érezze magát” – tette hozzá Alba Silva.



Borítókép: Photo by Jun Sato/WireImage