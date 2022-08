Christophe Galtier érkezésével több játékos is létszámfelettivé vált Párizsban. Ez részben az edző prioritásainak, részben pedig az igazolt játékosok érkezésének köszönhető, írja a Marca.

A LEquipe értesülései szerint a vezetőség hét játékossal közölte, hogy a következő szezonban ne számítsanak arra, hogy helyet kapnak az elsőcsapat keretében. Ander Herrera, Kurzawa, Draxler, Rafinha, Kehrer, Gueye és Icardi alkotják a száműzöttek listáját.

A listából több játékos is tárgyalásban áll az érdeklődőivel, így remélhetőleg a nagytöbbségük ügye megoldódik szeptemberig. Addig azonban a PSG első csapatával sem edzhetnek, külön edzésmunkát végeznek, de az első csapat időbeosztását követve.

