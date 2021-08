A hatszoros aranylabdás sztár, Lionel Messi kedden este aláírhatja a szerződését a Paris Saint-Germainnel. A fővárosi klub mindenben megállapodott az argentin csatárral, aki 21 év után hagyta el a Barcelonát.

PSG fans chanting Messi’s name ahead of his arrival. pic.twitter.com/Ly41YpW0k4