A Real Madrid és a francia válogatott egykori játékosa elmondta véleményét a PSG támadójátékosaival kapcsolatban.



Nicholas Anelka úgy gondolja, hogy Lionel Messinek kellene a gólszerzést biztosítania Kylian Mbappé számára, nem pedig fordítva. Az egykori csatár hatalmas csodálója a fiatal játékosnak, és úgy gondolja a képességei miatt még Messinek is az ő érdekeit kell néznie.



„Mbappénak kell vezetnie a támadást, mert ő az első. A Barcelonában Messi volt (az első), de most Mbappét kell szolgálnia. Öt éve van a klubban, és Messinek tisztelnie kell őt” – fejtette ki.



Anelka arra is kitért, megérti, ha a fiatal francia el akarja hagyni a francia klubcspatot.



„Sebességét tekintve fenomenális játékos, nincs jobb ember a bolygón. Ha a Párizs a legjobb csapatot akarja, mindent meg kell tennie, hogy megtartsa. De azt hiszem, Kylian ezt nagyon világosan látja. Mást akar csinálni, és ennek van értelme. Álmodik az Aranylabdáról, és hogyan nyerhetné meg, ha csak az UEFA hatodik legjobb bajnokságában játszik?”



„Ha Kylian Angliában vagy Spanyolországban játszott volna az elmúlt három évben, akkor már megnyerte volna az Aranylabdát."



Messi érkezése eddig nem volt zökkenőmentes, és volt némi vita, amikor Mauricio Pochettino úgy döntött, hogy lecseréli a Lyon elleni mérkőzése. Anelka ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, teljes mértékben megérti az argentin reakcióját.



„Nem cseréled le a hatszoros aranylabdást a 65. percben, amikor nem szerzett gólt a csapatának. veszed le a hatszoros Aranylabda-győztest a 65. percben, amikor nem szerzett gólt csapata számára. Ez fejben sokat számít.”



„Egy csatárnak szüksége van arra, hogy az edzője megbízzon benne. Messi nem fogja elfelejteni, amit Pochettino tett. Ez vele marad."

"Ő a csapat sztárja és ez volt az első meccse a Parc des Princes -ben, nagyon nehéz lesz ebből visszajönnie. Az edző akart küldeni egy erős üzenet, ami jó, de ő Messi” – mondta az esetről.



Forrás: Marca.com



Borítókép: Facebook.com/PSG